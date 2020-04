Comunale: Há um novo restaurante com comida europeia e pão de fermentação natural

A abertura de portas estava agendada para Fevereiro, mas um atraso na obra adiou-a para o mês seguinte. Quando faltava uma semana para o grande dia, "aconteceu tudo isto", explica Alex Miranda, um dos sócios do Comunale, o novo restaurante do Porto. Com ele, a chef Isa Cordaro e Yanick Sanches formam o trio responsável por este projecto.

A 20 de Abril, as portas abriram para take-away e entregas (em nome próprio, para encomendas mínimas de 15€ até às 18.30, e através da Uber Eats), com os pratos que vão estar nos menus semanais de almoço quando tudo voltar à normalidade. À noite, o foco será em pratos servidos em pequenas doses, para partilhar.

Tártaro de beterraba com queijo de cabra (a partir de 6,50€), gnocchi de batata doce com pesto e tomate confit (a partir de 8,50€), risoto de cogumelos e mascarpone (a partir de 7,50€) e bolo de amêndoas e cardamomo com ganache de chocolate (a partir de 3€) são algumas das opções que pode encontrar neste menu inspirado na "cozinha europeia moderna" e onde brilham os produtos portugueses, "de preferência de pequenos produtores".

O pão de fermentação natural, uma paixão da chef, é outra das mais-valias desta casa e representa também o seu conceito. "O nome vem daí. Significa comunitário, comunhão, o que pode ser partilhado", explica Alex.

