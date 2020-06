Após três meses de encerramento, o regresso dos espectáculos ao Coliseu Porto Ageas celebra-se com um concerto de entrada livre da Orquestra Filarmónica Portuguesa. Neste sábado, dia 20 de Junho, às 21.30, a orquestra apresenta um programa comemorativo dos 250 anos do nascimento de Beethoven.

Sob a direcção do maestro Osvaldo Ferreira, e com o pianista João Bettencourt da Câmara como solista, vão ouvir-se duas das mais conhecidas obras de Ludwig van Beethoven: a 5.ª Sinfonia e o Concerto para piano n.º 5, também conhecido como Imperador, o último dos concertos para piano e orquestra do compositor.

Leve a sua melhor máscara, siga as novas indicações dos assistentes de sala e aproveite o concerto. A entrada é livre, mediante reserva de lugar. Pode reservar na bilheteira do Coliseu, que está a funcionar em horário reduzido (de segunda a sábado, das 13.00 às 16.00), ou no Blueticket. Para os profissionais de saúde, que nos últimos meses estiveram na primeira linha de combate à pandemia, o Coliseu reservou um dos melhores sectores da sala, que baptizou de “Tribuna Profissionais Saúde”.

