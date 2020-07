Concertos, cinema e teatro na frente ribeirinha de Barcelos

Até 5 de Setembro, o programa “Prá Frente Barcelos” vai levar actividades culturais gratuitas à frente ribeirinha da cidade, com vista para o rio Cávado.

A programação integra teatro, música, dança, cinema e espectáculos para crianças, em espaços montados ao ar livre, numa área limitada, com assistência condicionada às determinações da Direcção-Geral da Saúde.

O cineclube Zoom vai exibir filmes como Rio Bravo (1959) de Howard Hawks, Assalto à 13.ª Esquadra (1976) de John Carpenter, Bacurau (2019) de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, e Martin Eden (2019) de Pietro Marcello.

Há concertos de nomes como Gãrgoola, Baleia Baleia Baleia, White Haus (João Vieira), Homem em Catarse e Tó Trips, entre outras actuações de fado e blues. Consulte o programa completo.

Todos os espectáculos são de entrada livre, mas com levantamento obrigatório de bilhete no Theatro Gil Vicente, de terça a sexta-feira, das 10.00 às 18.00, ou no próprio dia do espectáculo. O espaço estará preparado para receber até 400 pessoas com todas as condições de segurança.

