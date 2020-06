Concertos de música clássica à luz das velas regressam ao Porto

A partir de 8 de Julho, pode ouvir um quarteto de cordas a tocar alguns dos mais famosos temas da música clássica à luz das velas, no Ateneu Comercial do Porto.

São sessões intimistas e exclusivas, iluminadas pela luz de centenas de velas, com um quarteto de cordas a tocar alguns dos mais famosos temas da música clássica. O ciclo "Candlelight" chegou ao Ateneu Comercial do Porto no início do ano. As sessões inaugurais esgotaram rapidamente, mas muitos dos concertos de Março e Abril foram agora reagendados devido à pandemia.

Por razões de segurança, e de forma a preservar a integridade e beleza dos locais, as velas são de LED. O preço dos bilhetes custa entre 15€ e 35€, consoante a aproximação do palco. Veja a lista completa de sessões, cujos bilhetes já estão à venda:

8 de Julho – 250 Anos de Beethoven

15 de Julho – Piano a solo de Chopin

22 de Julho – As Quatro Estações de Vivaldi

5 de Agosto – Requiem de Mozart

9 de Setembro – Bandas sonoras de Morricone, Zimmer e outros

16 de Setembro – As Quatro Estações de Vivaldi

30 de Setembro – O Lago dos Cisnes de Tchaikovsky

