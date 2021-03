Condé Nast Traveller elege o Porto entre os melhores destinos para mulheres que viajam sozinhas

Portugal é há muito considerado um dos países mais seguros da Europa. A Condé Nast Traveller foi ainda mais longe e nomeou o Porto como um dos melhores destinos para mulheres que viajam sozinhas, uma temática há muito discutida e que é cada vez mais relevante.

Para muitas mulheres, a ideia de viajar sozinha nem sempre é convidativa, mas existem cidades e lugares que as recebem de uma forma segura e acolhedora. Para Anna Hart, a autora do artigo publicado no início do mês, o Porto é uma delas.

A escritora de viagens justifica a escolha da Invicta – a única cidade portuguesa neste ranking – dizendo que "quem viaja sozinha, com a atitude certeza, vai-se sentir bem-vinda rapidamente, em qualquer terraço com bar, cave de vinho do Porto ou mercado de comida ao ar livre".

As declarações surgem da experiência própria da autora, que também explica que o "cenário digital da cidade significa que as mulheres viajantes sozinhas não são de forma alguma uma raridade".

Em primeiro lugar está Ibiza, em Espanha. Outras cidades como West Cork, na Irlanda, Baviera, na Alemanha, e Perth, na Austrália, também fazem parte da lista, que pode consultar online.

