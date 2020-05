Conservas Pinhais celebra 100 anos e abre loja online

2020 é um ano especial para a Pinhais. A marca de Matosinhos está a comemorar 100 anos dedicados às conservas artesanais e abre-se a todo o mundo através da nova loja online.

Desde 1920 que a fábrica da Pinhais faz tudo à moda antiga e à mão – desde a recolha do peixe, transformação, cozedura, azeitamento na lata e expedição do produto. A fábrica em Matosinhos está classificada como Imóvel de Interesse Municipal, por ser a mais antiga do concelho ainda em laboração, por manter o processo de produção tradicional e privilegiar o peixe fresco do Atlântico.

Os produtos da Pinhais estavam à venda em lojas gourmet ou de retalho especializado, mas agora estão à distância de um clique para todo o mundo. A nova loja online vai reforçar o posicionamento da marca nos mercados externos, para onde é canalizada 90% da produção. Com preços desde 4,45€ por lata, já pode comprar sardinhas e cavala das gamas Pinhais e Nuri, conservadas em azeite ou tomate, com ou sem picante. Aproveite as receitas culinárias disponibilizadas no site para se inspirar.

