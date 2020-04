Conversas, vídeo mapping e concertos: o mês da liberdade celebra-se em casa

Se é em casa que temos de estar, é em casa que celebramos este ano a liberdade – mesmo quando parece que ela nos falta. O programa cultural promovido pela EGEAC e pela Câmara Municipal de Lisboa continua na agenda, mas celebra-se online: de 16 a 30 de Abril há conversas, vídeo mapping, concertos e humor.

No sofá, na cama, de volta dos tachos ou à janela, festeje a Revolução dos Cravos onde quiser, desde que esteja no conforto do lar. O Facebook e o Instagram da EGEAC vão ser os palcos de mais uma programação de Abril, no mínimo, diferente.

A partir de domingo 19, vai ser possível recordar duas das vozes que passaram pelo Fado no Castelo nas últimas edições, com concertos de Carlos do Carmo e Camané (16.00). Se não conseguir apanhar a programação, esta repete dia 26 (21.00).

Às quartas-feiras (dias 22 e 29), a partir das 16.00, prepare-se para um concerto daqueles de fazer silêncio: poderá ouvir em todo o seu esplendor a Orquestra Orbis e os clássicos de Vivaldi e Bach que encheram a Igreja de São Roque em 2018.

Nos dias 23 e 26 de Abril, pode recordar o espectáculo de vídeo mapping evocativo dos 45 anos do 25 de Abril, uma obra do ateliê OCUBO, que estará disponível em vários horários.

O Museu do Aljube – Resistência e Liberdade é totalmente dedicado à luta em tempos de ditadura em Portugal, que vigorou entre 1926 e 1974 e culminou com a Revolução dos Cravos. Como vem sendo habitual, no dia 25 de Abril serão partilhados testemunhos escritos ou em vídeo online, numa versão diferente de Dias da Memória.

Será também nas redes sociais que a EGEAC irá recordar as imagens do fotojornalista Bruno Portela para assinalar os 20 anos da Expo’98, que estiveram em exposição em 2018 na mostra “Você Não Está Aqui”. Também serão recordados os concertos de piano espontâneos ou a iniciativa "Liberdade para dirigir", que permitia às pessoas dirigirem uma orquestra na rua. O espectáculo Isto Só Neste País, de Hugo Van Der Ding, que passou em 2019 pelo Festival Política, volta a ser transmitido.

Também diariamente, para testar os seus conhecimentos sobre a História de Portugal nesta altura, será publicado um quiz temático sobre a Revolução dos Cravos. São 15 perguntas (uma por dia) e, no fim, há uma surpresa. Portanto, estude bem a lição.

A par da programação, a EGEAC disponibiliza também uma playlist com músicas de intervenção, portuguesas e estrangeiras, juntamente com algumas sugestões de filmes e uma mini-biblioteca de livros revolucionários.

