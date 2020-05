Cristiano Ronaldo poderá abrir ginásio no Porto

Cristiano Ronaldo está a preparar a abertura de ginásios CR7 Fitness by Crunch no Porto e em Lisboa. Depois da hotelaria, o craque madeirense vai apostar num conceito de ginásios estreado em Espanha e deverá abrir também em Portugal.

A novidade ainda não foi anunciada oficialmente, mas é revelada no formulário de registo do site CR7 Fitness by Crunch, onde Porto e Lisboa surgem como localizações de futuros espaços. Estas novas localizações têm a indicação “em breve”, havendo também margem para espaços noutras cidades.

Cristiano Ronaldo trabalha com a cadeia americana de ginásios Crunch desde 2017. Além de Madrid, onde existem seis espaços, a CR7 Fitness by Crunch está presente em Badajoz, Jaen, Corunha, Marbelha e Múrcia. Na última semana, o jogador apresentou um conjunto de treinos online para fazer em casa. Segunda-feira é dia de Cardio Sculpt, terça-feira há Overdrive, quarta-feira é dedicada ao trabalho localizado (Belly Butt & Thighs Bootcamp), e quinta há Yoga Body Sculp. Sexta-feira é dia de Chisel e a semana de treinos termina no sábado, com trabalho abdominal.

