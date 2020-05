Cada vez mais dedicada à alimentação saudável e vegetariana, a chef Cuka Linck d'A Restaurante, um projecto pop-up que já levou a vários espaços da cidade, encontrou recentemente novas formas de cozinhar em tempos de pandemia.

Às terças há OgroBurguer, um hambúrguer vegan e artesanal com ingredientes que mudam semanalmente. Às quintas prepara uma marmita indiana vegan, com direito a entrada, dahl e prato, e sábado é dia de pão e esfirras vegan. Pode ir acompanhando os menus no Facebook ou no Instagram da chef.

As encomendas têm de ser feitas até à noite do dia anterior e as entregas (Porto e Gaia) e levantamentos, na Baixa, acontecem a partir das 19.30.

+ Leia aqui a edição desta semana da Time In Portugal

+ Restaurantes do Porto com entregas ou take-away



Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.

Share the story