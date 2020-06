A partir de 19 de Junho, Guimarães volta a receber espectáculos em locais mais ou menos improváveis, como pátios e jardins, e com todos os cuidados recomendados pelas autoridades de saúde. A programação abrange as duas últimas sextas-feiras de Junho e as duas primeiras de Julho. A lotação vai variar entre as 40 e as 70 pessoas, e a maior parte dos espectáculos terá transmissão online, para chegar a mais público.

No dia 19 de Junho, actuam os The BJazz Choir nos jardins do Palácio Vila Flor e haverá uma visita nocturna ao Centro Internacional das Artes José de Guimarães, com incursões a espaços normalmente vedados ao público e visualização de peças da colecção que não estão expostas. Para o dia 26, no terreiro do Palácio Vila Flor, está marcado um momento de artes performativas com António Alvarenga e Leonor Barata, seguido de um concerto de Benjamim. O duo Minta & The Brook Trout actua no dia 3 de Julho, nos jardins do Palácio Vila Flor, e no dia 10 de Julho haverá um concerto do pianista Pedro Manuel Pereira e o filme-concerto Surdina, de Rodrigo Areias.

Em Setembro, o Centro Cultural Vila Flor assinala 15 anos com dois espectáculos especiais. Teresa Salgueiro, que esteve na inauguração do CCVF com os Madredeus, regressa à cidade berço para um concerto com a Orquestra de Guimarães. Poderá também assistir à estreia absoluta da peça Catarina e a beleza de matar fascistas, de Tiago Rodrigues, director artístico do Teatro D. Maria II.

Os espaços expositivos geridos pela cooperativa local, A Oficina, já estão com as portas abertas e com entrada gratuita. Até 30 de Junho, pode visitar livremente o Centro Internacional das Artes José de Guimarães, Casa da Memória e o Palácio Vila Flor. Consulte a programação completa dos próximos meses no site d'A Oficina.

