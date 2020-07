A 11 de Julho, o dia em que seria inaugurada a 28ª edição do Curtas Vila do Conde, o festival vai celebrar o formato da curta-metragem com uma sessão especial de filmes premiados, no espaço Drive-In instalado na Seca do Bacalhau, em Vila do Conde. A sessão terá acesso livre, mas com inscrição obrigatória online.

Destaque para Logorama, vencedor do título de Melhor Curta-Metragem de Animação nos Óscares, e Panique Au Village: La Bûche De Noël, de Stéphane Aubier e Vincent Patar. Serão também exibidas algumas curtas portuguesas, como a multipremiada animação Amélia & Duarte, de Alice Guimarães e Mónica Santos, A Ver o Mar, rodada num local próximo do cenário onde será exibida, e Os Humores Artificiais de Gabriel Abrantes, estreada na Berlinale.

O Curtas disponibilizará online mais 16 filmes premiados no festival, entre 11 e 19 de Julho, a um preço especial no serviço Video on Demand (VoD) da Agência da Curta Metragem.

A 28ª edição do Curtas de Vila do Conde acontece este ano entre 3 a 11 de Outubro.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time In Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story