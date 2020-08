Cut Copy de regresso ao Porto em Março de 2021

Os Cut Copy estão de regresso a Portugal para dois concertos em Março do próximo ano. A 23 de Março sobem ao palco do Hard Club, no Porto, e no dia seguinte rumam a Lisboa para um concerto no Coliseu dos Recreios.

A banda australiana traz na bagagem o último disco, Freeze, Melt, que será lançado a 21 de Agosto deste ano. “Like Breaking Glass”, “Love is All We Share” e “Cold Water” são alguns dos singles que que compõem o novo álbum da banda que completa dez anos de existência.

Os bilhetes serão postos à venda no dia 7 de Agosto, às 10.00, nos locais habituais e no site da Everything is New, promotora do concerto. Os bilhetes para os concertos terão um custo de 28€.

+ Placebo e Suede confirmados no festival Vilar de Mouros

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story