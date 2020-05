daTerra lança loja online com refeições e pastelaria vegan

Com o fecho de todos os restaurantes no início do estado de emergência (são 15 espalhados pelo país), o daTerra lançou uma loja online onde pode encomendar as refeições e pastelaria 100% vegan. "Já temos vindo a trabalhar nesta plataforma ao longo dos últimos meses, desde a criação do nosso centro de produção, e esta fase veio acelerar todo o processo", explica Filipe Pedroso, director geral da marca daTerra.

Ao encomendar, pode optar pelo levantamento na loja ou pela entrega em casa em nome próprio, no Porto e Matosinhos, ou através da plataforma Uber Eats. Menus do dia e de pequeno-almoço, refeições, saladas, salgados, sumos naturais e a famosa banoffee pie inteirinha são algumas das coisas que pode pôr no carrinho.

O serviço de catering para empresas, que também está disponível para particulares (refeições leves são sempre bem-vindas com este calor), e a adaptação do regime "all you can eat" nos restaurantes que têm vindo a abrir, são outras das novidades.

