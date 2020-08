Descubra os morcegos do Parque da Cidade no Porto

No dia 21 de Agosto, às 20.30, há uma sessão de observação nocturna de morcegos no Centro de Educação Ambiental do Núcleo Rural do Parque da Cidade.

Os morcegos têm má reputação, mas estes mamíferos voadores têm um papel crucial no ecossistema – controlam as pragas de insectos, dispersam sementes, criam adubo natural, são polinizadores e reflorestadores, sendo por isso muito importantes para o equilíbrio ecológico do planeta.

Quando o sol começa a desaparecer, os morcegos saem dos seus esconderijos. Se nunca os viu a rodopiar no céu do Porto à caça de insectos, tem agora uma boa oportunidade para conhecer estes seres da noite. No dia 21 de Agosto, às 20.30, pode participar numa sessão de observação nocturna de morcegos no Centro de Educação Ambiental do Núcleo Rural, no Parque da Cidade.

Respeitando as orientações de segurança exigidas pela Direcção-Geral da Saúde, esta actividade está limitada a 15 participantes. A inscrição é obrigatória através do preenchimento do formulário.

Share the story