Distrito do Porto tem 38 praias com “Qualidade de Ouro”

Para a época balnear de 2020, a associação ambientalista Quercus classificou 381 praias portuguesas com "Qualidade de Ouro", 38 das quais localizadas no distrito do Porto.

Do total de praias galardoadas com “Qualidade de Ouro”, 321 são praias costeiras, 54 são praias interiores e 6 são de transição. A atribuição da classificação de praia com "qualidade de ouro" obedece a critérios de avaliação da água balnear, que deve ser classificada como excelente nas últimas cinco épocas balneares (2015 a 2019) e não pode ter registado qualquer tipo de episódio de desaconselhamento da prática balnear ou interdição da praia no último ano.

A lista de praias com "Qualidade de Ouro" pode ser consultada aqui. Estas são as do distrito do Porto:

Porto: Foz

Foz Gondomar: Lomba (Alb. Crestuma)

Lomba (Alb. Crestuma) Matosinhos: Agudela, Funtão, Fuzelhas, Leça da Palmeira, Marreco, Pedras Brancas, Pedras do Corgo, Quebrada

Agudela, Funtão, Fuzelhas, Leça da Palmeira, Marreco, Pedras Brancas, Pedras do Corgo, Quebrada Póvoa de Varzim: Fragosa, Quião, Zona Urbana Norte, Zona Urbana Sul I, Zona Urbana Sul II

Fragosa, Quião, Zona Urbana Norte, Zona Urbana Sul I, Zona Urbana Sul II Vila do Conde: Frente Urbana Norte, Frente Urbana Sul, Labruge, Mindelo, Vila Chã

Frente Urbana Norte, Frente Urbana Sul, Labruge, Mindelo, Vila Chã Vila Nova de Gaia: Aguda, Canide Norte, Canide Sul, Dunas, Francelos, Francemar, Granja, Lavadores, Madalena Norte, Madalena Sul, Mar e Sol, Marbelo, Miramar, Salgueiros, Saozinha, Senhor da Pedra, Valadares Norte, Valadares Sul

Este ano, a época balnear será diferente e a Quercus salienta que “considera imprescindível” o cumprimento das regras sanitárias nas praias, delineadas pela Direcção-Geral de Saúde. A associação apela assim a “um atempado planeamento das deslocações às praias, no sentido de evitar acumulações no areal e nos acessos às zonas balneares, consultando para o efeito a aplicação móvel InfoPraia da Agência Portuguesa do Ambiente”.

Na Póvoa de Varzim, a época balnear terá início a 27 de Junho e encerramento a 15 de Setembro. Em Vila Nova de Gaia, a época balnear começa a 15 de Junho. A Câmara Municipal vai reforçar o número de nadadores-salvadores e vai ter "assistentes de praia" a sensibilizar os utentes para as medidas de prevenção da Covid-19 nas zonas marítima e fluvial do concelho.

