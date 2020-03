Do pilates ao zumba: Holmes Place dá aulas em directo no Facebook e partilha receitas saudáveis

Quarentena em casa não é sinónimo de sedentarismo, sobretudo se estiver em teletrabalho e passar a maior parte do tempo sentado à secretária. O Holmes Place quer ver toda a gente a mexer e, para isso, vai ter aulas diárias em streaming na sua página de Facebook, e vai partilhar receitas e planos de treino.

A propósito dos planos para fazer face à pandemia do novo coronavírus, o Holmes Place anunciou no início da semana o encerramento temporário de todos os seus clubes. E se isto pode ser uma condicionante para os sócios, a cadeia de ginásios decidiu abrir o leque de possibilidades a esses e a quem não é sócio, disponibilizando, desde ontem, treinos em directo na sua página de Facebook.

As aulas são dadas por instrutores dos vários ginásios, sendo que há várias durante o dia. Todas as semanas será partilhada a calendarização das mesmas, que podem ter entre 20 a 30 minutos de duração e abranger modalidades como o pilates, yoga, zumba, euphoria, total condicionamento, abdominais ou hiit. Posteriormente, os vídeos ficam disponíveis no canal de Youtube.

Holmes Place

“Bem sabemos que é tempo de ficarmos em casa mas a nossa rotina saudável tem de continuar. Seja sozinho ou em família, o importante é mantermo-nos activos, reforçando o nosso sistema imunitário”, referem em comunicado.

Além disso, vão partilhar frequentemente receitas saudáveis e planos de treino para poder fazer em casa. Quem é sócio pode manter por videoconferência as consultas de nutrição por agendamento directo com os nutricionistas dos respectivos clubes.

