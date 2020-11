A partir desta segunda-feira, os pratos do DOP, restaurante do chef Rui Paula no Largo de São Domingos, estão disponíveis na Uber Eats.

O "DOP em sua casa" é "uma estreia em delivery e um restaurante virtual exclusivo Uber Eats", como se lê em comunicado.

Caril de peixe e gambas (18€), perna de pato com puré de trufa e cogumelos (16€), tagliatelle de espinafres (12€) e tarte de amendoim e chocolate (9€) são alguns dos pratos disponíveis no menu, além das sandes, saladas e entradas perfeitas para partilhar.

"Eu acredito em sinergias e o Uber Eats é a prova disso", afirma o chef. Já Mariana Ascenção, directora de comunicação da Uber em Portugal, diz ser com "muito orgulho" que incluem na aplicação a "cozinha única do chef Rui Paula no Porto".

As encomendas podem ser feitas diariamente entre as 12.00 e as 15.00 e as 19.00 e 22.00. Para celebrar o lançamento, a Uber Eats vai oferecer a taxa de entrega nos pedidos acima de 15€. A oferta é válida até 6 de Dezembro e não acumulável com outras promoções.

