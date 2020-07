A partir de 20 de Julho, a Douro Azul lança um programa de quatro cruzeiros dirigido ao mercado português, a bordo do Douro Serenity, um dos seus mais modernos navios-hotel.

Com a duração de cinco dias (quatro noites), o cruzeiro vai mostrar que há todo um mundo no Douro para visitar, para além dos socalcos e das vinhas que distinguem a região. Com o selo Clean & Safe, a Douro Azul garante que as medidas de higiene, segurança e limpeza, bem como as de prevenção e controlo de Covid-19, cumprem os padrões exigidos.

Da experiência fazem parte jantares de degustação temáticos, provas de vinhos em quintas de tradição, passeios por vinhas em socalcos, visitas ao centro de arte rupestre da Penascosa e ao Museu do Côa, entre outros momentos. O Douro Serenity foi inaugurado em 2017 e conta com oito suítes, 53 cabines duplas, ginásio, spa e piscina, oferecendo luxo e conforto a quem visita o Douro. Consulte o programa completo e faça a reserva.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story