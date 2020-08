Das ruas históricas da Ribeira do Porto ao Cais de Gaia, bastam três minutos para navegar entre as duas margens do rio Douro. A travessia é feita pelo Douro River Taxi, a bordo das "rabelas", inspiradas nos antigos barcos rabelos, que em tempos transportavam as pipas de vinho do Porto.

Depois de vários meses parado, o táxi fluvial voltou a levantar a âncora este mês, numa altura que convida a redescobrir a cidade de novas perspectivas. As embarcações chamam-se "Serra do Pilar" e "Casa do Infante", em homenagem às duas cidades. Têm capacidade para 15 pessoas e estão adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida.

O Douro River Taxi está disponível de sábado a segunda-feira, a cada 15 minutos entre as 12.00 e as 20.00. Os bilhetes podem ser comprados online e custam 3€ para maiores de 11 anos e 1€ para crianças entre os 4-10 anos. As crianças com menos de 4 anos não pagam bilhete.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story