Douro Vinhateiro é um destino a não perder em 2021, segundo a Forbes

“Um apelo a todos os enófilos: está na altura de começar a planear as férias vínicas de 2021”, anuncia a Forbes, a revista norte-americana de negócios e economia, que inclui o Douro Vinhateiro numa lista de oito destinos a não perder para os amantes de vinho, segundo as escolhas de Nicole Trilivas.

Destacando o carácter “inesquecível” das paisagens do Douro e o facto de tratar-se da primeira região vinícola demarcada do mundo, a autora traça sugestões que vão dos cruzeiros às provas de vinhos, sem esquecer as visitas às caves de vinho do Porto.

Em 2019, a revista já tinha apontado o Porto e a região do Douro como um dos 20 destinos de visita obrigatória em 2020 e recomendação semelhante tinha sido feita em 2017, centrada na cidade Invicta e nos seus atractivos. Para 2021, as sugestões da Forbes para as férias dos enófilos incluem ainda destinos e vinhos de França, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos, África do Sul, Itália e Austrália.

