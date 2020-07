Edifício do antigo Hotel do Louvre no Porto vai ser reabilitado

Edifício do antigo Hotel do Louvre, que também foi sede de várias instituições

O edifício que albergou o Hotel do Louvre, um dos mais luxuosos do Porto no século XIX, vai ser reabilitado para apartamentos de longa duração, preservando a sua traça.

Na esquina da Rua do Rosário com a Rua D. Manuel II, existe um edifício que albergou um dos mais luxuosos hotéis do Porto no século XIX, o Hotel do Louvre. Posteriormente, foi sede de várias instituições e associações portuenses, como o Cineclube do Porto, até que ficou abandonado e em estado de degradação.

Agora, este edifício histórico vai ser recuperado. A reabilitação será feita pela FL Construções, para "apartamentos de longa duração, sem alterar o conceito do edifício, preservando as suas características e traça existentes". A obra terá a duração de 12 meses.

O Hotel do Louvre foi palco de um dos episódios mais caricatos da história hoteleira da cidade. Em 1872, o imperador do Brasil, D. Pedro II, ficou aqui hospedado com a sua comitiva. E saiu sem pagar a conta. Mais tarde, em 1885, foi aqui inaugurada a Casa de Saúde do Dr. António Bernardino de Almeida, uma das primeiras clínicas particulares do Porto.

Ao longo do século XX, o edifício serviu de sede a várias instituições. Estiveram aqui sediados o Orfeão Lusitano (1927-1930), o Sport Comércio e Salgueiros (anos 1930), o Cineclube do Porto (fundado em 1945) e o Movimento de Unidade Democrática (1947-1948), até à sua expulsão pela PIDE. No final do século XX, foi ocupado por uma escola de condução, que aqui permaneceu até ao início do século XXI, na altura da construção do Túnel de Ceuta. Agora, a história vai continuar.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story