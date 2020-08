Se quer aproveitar as férias para experimentar coisas novas, este pode muito bem ser o programa ideal para si. As Oficinas Parnaso decorrem a 20, 21 e 22 de Agosto no edifício do mesmo nome, em Cedofeita, e prometem ser “três dias de exploração artística e desbloqueio criativo”, conduzidos pelas ilustradoras Ana Seixas, Teresa Rego e Tina Siuda.

As três artistas juntam-se no histórico espaço, marco da arquitectura moderna no Porto, para partilhar conhecimentos sobre as diferentes técnicas utilizadas nos seus trabalhos. Teresa Rego faz as honras de abertura com uma oficina que desafia os participantes a “desenvolver carimbos de linogravura para criar ilustrações e padrões” e a criar texturas originais através da colagem, combinando as duas técnicas no trabalho final.

Já Ana Seixas propõe quatro horas de “mãos no barro e cabeça nas nuvens”. A oficina de cerâmica divide-se em dois blocos de duas horas, modelagem e pintura da peça, e convida o público a criar animais de pequenas dimensões com pasta de grés. Dessa forma, poderão “aprender a técnica de ocagem e experimentar a pintura com engobes”.

A impressão em risografia é com Tina Siuda, que sugere a realização de uma imagem original através de desenho, pintura ou colagem que, posteriormente, será digitalizada e impressa de forma analógica a duas cores. Depois, cada um pode levar para casa uma pequena edição das suas impressões.

No final, haverá um momento de descontracção com um piquenique no jardim do Parnaso. Os trabalhos realizados nas oficinas serão mostrados nos ateliês abertos (Rua Oliveira Monteiro, 475 + 483) a partir de 22 de Agosto, numa exposição com entrada livre.

Os participantes devem ter a idade mínima de 16 anos e serão organizados em dois grupos alternados de seis pessoas cada para garantir as normas de distanciamento físico. As Oficinas Parnaso custam 120€ e as inscrições podem ser feitas através deste formulário.

