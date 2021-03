Eléctricos históricos regressam às ruas do Porto

A STCP retoma a oferta a 100% nos dias úteis a partir de 5 de Abril, com a adopção do horário normal nas linhas de autocarro e o regresso da circulação dos eléctricos.

A partir da próxima segunda-feira, dia 5 de Abril, a STCP vai retomar a totalidade da oferta de transportes nos dias úteis, com a adopção do “horário normal” em todas as linhas de autocarro. Este restabelecimento da oferta máxima aos dias de semana surge como resposta ao "aumento gradual de passageiros verificado ao longo do mês de Março e que se prevê que venha a ser intensificado com a introdução das medidas a implementar nas próximas fases do plano de desconfinamento", anuncia a empresa em comunicado. Ao fim-de-semana, continuará a operar com o “horário de contingência”.

Com a circulação suspensa desde 15 de Janeiro, os eléctricos históricos vão regressar às ruas do Porto também no dia 5 de Abril. As linhas de eléctrico 1 (Infante-Passeio Alegre), 18 (circular Massarelos-Carmo) e 22 (circular Carmo-Batalha) retomam a circulação regular. Aos sábados, domingos e feriados, suspendem a operação às 13.00, dadas as medidas de restrições de circulação que se mantêm em vigor. Pode consultar todos os horários no site da STCP.

A STCP continua a realizar "acções de higienização e desinfecção das viaturas diariamente, de modo a reduzir potenciais riscos de contaminação". Continuam também em vigor medidas preventivas como a lotação de 2/3 da capacidade total autorizada em cada veículo, o uso de máscara obrigatório durante toda a viagem de autocarro ou eléctrico, a distância de 1 metro nas paragens e a desinfecção das mãos antes e depois das viagens. Nos eléctricos, aconselha-se que o pagamento dos títulos de transporte seja realizado através do Multibanco.

+ Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal

Continua apaixonado pelo Porto? Participe no Time Out Index e conte-nos o que sente pela sua cidade