Eléctricos voltam a circular no Porto

As linhas de eléctrico 1 (Infante-Passeio Alegre), 18 (circular Massarelos-Carmo) e 22 (circular Carmo-Batalha) regressam às ruas do Porto a partir de sábado, dia 6 de Junho.

Para garantir a segurança de todos os viajantes (passageiros e guarda-freios), a STCP adoptou um conjunto de medidas de prevenção, como o uso obrigatório de máscara, a lotação máxima até dois terços, a circulação com as janelas abertas, o pagamento dos títulos de transporte através de Multibanco e a desinfecção geral dos eléctricos, por nebulização, durante a noite.

O Museu do Carro Eléctrico reabriu as portas a 1 de Junho, com um novo horário. De terça-feira a domingo, funciona entre as 10.00-13.00 e as 14.00-18.00. Às segundas-feiras está encerrado no período da manhã, abrindo apenas da parte da tarde, entre as 14.00-18.00.

