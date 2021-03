Em Gaia há uma francesinha escangalhada, sem pão

É a nova estrela do Dr. Café, em Mafamude. Nesta francesinha especial, as carnes são grelhadas, envolvidas em batata frita e vão ao forno a gratinar com queijo e ovo.

No Dr. Café, em Vila Nova de Gaia, a francesinha é a rainha. É servida em três variedades: a tradicional (8,90€), a serrana, com queijo da Serra e salpicão de Cinfães (10,50€), e a escangalhada (10,50€), a mais recente da família, que começou a ser vendida esta semana.

Porquê escangalhada? "Porque as carnes são misturadas com as batatas e fica com um aspecto rústico, desalinhado", explica o dono, Carlos Carvalho. "É uma francesinha diferente, sem pão. Todas as carnes e enchidos são cortados, grelhados e depois são envolvidos em batata frita. Coloca-se o ovo estrelado e o queijo, vai ao forno a gratinar e depois leva o nosso inigualável molho."

© Dr. Café Francesinha escangalhada

Esta francesinha escangalhada é uma réplica de outra que há muitos anos era vendida no restaurante Baviera, do mesmo dono, mas "na altura não teve grande sucesso". Mais tarde, quando Carlos reabriu o restaurante Imperador, recuperou uma francesinha que era célebre na casa: a Imperatriz, também sem pão. Agora, no Dr. Café, está a ser "recriada com enorme êxito".

Neste momento, o Dr. Café está a funcionar em take-away no horário 11.30-14.30 e 18.30-21.00. Também disponibiliza um serviço de entrega ao domicílio, mais focado em Vila Nova de Gaia. São usadas embalagens especiais, biodegradáveis, com um formato especialmente concebido para acondicionar e conservar as francesinhas.

Dr. Café. Travessa da Barrosa 34, Vila Nova de Gaia. Contacto: 914 510 983.