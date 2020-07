Em Julho, o In Diferente apresenta o menu Gourmand Experience

Inspirada pela "cozinha portuguesa" e pelas suas "memórias e viagens", a chef Angélica Salvador lança hoje o menu Gourmand Experience no In Diferente, o restaurante que comanda na Foz, distinguido com Bib Gourmand pelo Guia Michelin Espanha & Portugal 2020.

Em vigor até ao final do mês e apresentado para "dar a conhecer o projecto e a cozinha" do restaurante, como se lê em comunicado, o menu é composto por três (20€) ou quatro momentos (25€) e inclui pratos como o polvo alimado com pimento fumado, cebola roxa e salsa; o foie gras com pêra bêbada, fava tonka e baunilha; o peixe da lota com xerém de bivalves, salicórnia e champanhe; o porco preto com batata doce, tomate e coentros; e o já famoso pastel de nata de comer à colher.

"Trabalhamos diariamente para provar que é possível trazer para a alta cozinha a tradição, a riqueza, a cultura e os sabores do nosso país. Sentimo-nos realizados quando conseguimos despertar, num cliente, lembranças antigas, do seu quotidiano e da sua história e vivências, através de pratos inovadores, provocadores e criativos", refere a chef em comunicado.

