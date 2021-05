Enchidos, brinquedos eróticos ou consolas são apenas alguns dos objectos perdidos nos Ubers

Um saco com enchidos, uma guitarra, uma mesa de mistura, uma consola ou um brinquedo erótico. Estes são apenas alguns dos objectos que ficaram esquecidos nos carros de motoristas da Uber em Portugal ao longo de 2020. Esta quarta-feira, a Uber Portugal revelou o relatório anual de perdidos e achados. Ao todo, ficaram esquecidos em viaturas cerca de 1430 objectos, entre eles um bolo de aniversário.

A encabeçar a lista de objectos mais esquecidos estão, claro, a carteira ou a mala, tendo sido reportada a sua presença 353 vezes pelos motoristas da empresa; o telemóvel ou a câmara fotográfica seguem-se na lista com 302 ocorrências; a completar o pódio figura outro objecto bastante permeável a esquecimentos – as chaves de casa, que neste caso foram deixadas no interior das viatura por 256 vezes. Os óculos (207), mochilas ou bagagem (162), peças de roupa (104), auriculares (45) e até um bolo de aniversário – caso único – são outros dos exemplos apresentados pela empresa de mobilidade.

É em Lisboa e no Algarve que mais objectos foram deixados no interior dos carros. Estas duas cidades representam 36% das ocorrências reportadas por motoristas à Uber. As quintas e sextas-feiras acabaram mesmo por ser os dias em que a incidência de esquecimentos era mais elevada, revela ainda o documento. Sobretudo no horário das 12.00, 15.00 ou 18.00.

Na nota enviada, a Uber aproveita ainda para dar conta dos passos que os passageiros deverão seguir caso se esqueçam de algum objecto depois de uma viagem. Afinal, “nada está verdadeiramente perdido no interior de um Uber”. Para recuperar os pertences basta entrar na aplicação, aceder ao menu no canto superior esquerdo; escolher “as suas viagens” e seleccionar a viagem em que acredita ter perdido o artigo; em seguida clicar em “perdi um artigo” e em “contactar o motorista por causa de um artigo perdido”; depois, é só inserir o seu número de telemóvel e esperar o contacto do motorista. Aí poderá agendar a recolha do artigo perdido. Caso o contacto não seja imediato, é ainda possível deixar uma mensagem de voz a descrever o sucedido.

