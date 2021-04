Enoteca 17.56 reabre com nova carta e a vista de sempre

Situada no Cais de Gaia, a Enoteca 17.56 está integrada no centro de visitas da Real Companhia Velha. Tem um espaço amplo, com restaurante, duas salas privadas e um terraço panorâmico, com vista para o rio Douro e para a Ribeira do Porto. Reabriu a 19 de Abril com uma novidade: a consolidação da parceria com o grupo de restaurantes Romando, agora responsável por toda a oferta gastronómica.

© DR Enoteca 17.56

Na carta há pratos portugueses de carne, peixe e marisco, comida asiática, pizzas gourmet e outras propostas da gastronomia italiana, e uma oferta de queijos, nacionais e internacionais, a cargo da Fromagerie Portuguesa. Mantêm-se os best-sellers da Enoteca 17.56, como os enchidos Joselito, bife tártaro, amêijoas à Bulhão Pato, filetes de robalo, polvo à lagareiro e carnes maturadas. Nas sobremesas, continua o mil-folhas de baunilha e caramelo salgado, sablée de ovos moles e framboesas frescas, bolo cremoso de chocolate e o expresso affogato.

O grupo Romando introduziu alguns dos seus clássicos, como ovos rotos, tagliolini al tartufo, spaghetti de lavagante azul, risoto de camarão tigre, arroz de lavagante, bife Wellington e criações de inspiração asiática como temaki aberto de unagi, gunkan de ovo trufado, gunkan wagyu e gunkan de toro. Nos doces, há red velvet cheesecake e fondant de caramelo.

© DR Tataki de Salmao , Temaki Aberto Unagi e Gunkan Wagyu

Pode experimentar novidades como o foie gras canard entier, nas entradas, o risoto rabo de boi e o arroz de gambas e vieiras, como pratos principais, e o mini escangalhado, como sobremesa. A grande estreia, em todo o grupo, é o Romando Extragavanza, uma selecção de 50 peças de sushi.

© DR Special Romando Premium com 50 peças

A carta de vinhos conta com 533 referências, que podem ser provadas em harmonização gastronómica ou a solo, com uma selecção a copo. Ao todo, há 128 referências da Real Companhia Velha, 161 de outros produtores de todas as regiões portuguesas, 174 vinhos estrangeiros, de várias Denominações de Origem de França, Itália, Espanha e Alemanha, e 70 fortificados, onde se incluem vinhos do Porto da Real Companhia Velha e Tokaji da Hungria.

A Enoteca 17.56 x Romando está aberta de segunda a sexta-feira, com almoços entre as 12.30 e as 15.30, e jantares das 19.00 às 22.30, dentro do restaurante ou em take-away. Ao fim-de-semana, fazem entregas ao domicílio em Vila Nova de Gaia, Porto, Maia e Matosinhos. Durante a tarde, o espaço está aberto apenas através de marcação (222 448 501), para degustação de vinhos e cocktails, assim como uma selecção de enchidos, foie gras e queijos.

+ Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal

Participe no Time Out Index e conte-nos o que sente pela sua cidade