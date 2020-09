Enoteca 17.56 reabre hoje com sushi do Romando e pizzas gourmet

Depois de seis meses fechadas, as portas do 17.56 Museu & Enoteca, em Vila Nova de Gaia, reabrem hoje com duas grandes novidades gastronómicas.

A abertura de um espaço de cozinha asiática com a assinatura do Grupo Romando, com três espaços em Vila do Conde, é uma delas. Na carta destacam-se "as dez criações Romando e o Especial Romando Premium – gunkan, maki e as famosas criações de tempura de shiso, temaki aberto e niguiri de wagyu", lê-se em comunicado.

Outra boa-nova é a "aposta em pizzas gourmet" feitas com farinhas artesanais, moídas em mó de pedra, e ingredientes orgânicos e sazonais. A consultoria é da responsabilidade de Luca di Massa, fundador da pizzaria +39 ITA.

A Peixaria da Enoteca alargou a sua oferta de "peixes nobres" e de mariscos, com lavagante, camarão tigre e carabineiro na grelha. A Steakhouse da Enoteca também tem novos cortes no menu e a Fromagerie Portuguesa, outro dos espaços da Enoteca, que agora funciona apenas de quinta-feira a domingo, vai manter a selecção de queijos nacionais e internacionais.

Mas as novidades não ficam por aqui. Para assinalar "os 264 anos da Real Companhia Velha e da Demarcação da Região do Douro e Porto", na quinta-feira 10, em que também se celebra o Dia do Vinho do Porto, a entrada no Museu da 1ª Demarcação é gratuita e em horário alargado, das 12.30 às 21.00.

