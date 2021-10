Episódio polémico de Gordon Ramsay em Portugal vai passar em dois canais em simultâneo

A cozinha portuguesa é a primeira a abrir-nos o apetite na 3.ª temporada do programa de Gordon Ramsay, que tem sido criticado por se aventurar em receitas tradicionais. A estreia está marcada para 15 de Outubro.

A nova temporada da série do National Geographic Gordon Ramsay: Uncharted estreia a 15 de Outubro. O primeiro episódio, que terá emissão simultânea no 24Kitchen, foi inteiramente gravado em Portugal, onde o conceituado chef, um dos mais mediáticos da actualidade, correu atrás de porcos, andou à caça de percebes e competiu com o chef português Kiko Martins. Mas não só.

Prepare-se, porque terá finalmente oportunidade de ver Gordon Ramsay a preparar as receitas que foram dando que falar nas redes sociais, como o pequeno-almoço – com ovos estrelados, legumes salteados e carne de porco preto – que fez correr muita tinta no Verão.

Foi em Junho que Ramsay partilhou um vídeo no Twitter a promover a terceira temporada do seu programa através de imagens gravadas em Portugal, mas os portugueses não tardaram a manifestar o seu desagrado nos comentários. Ao que parece, o chef preparou um típico pequeno-almoço português sem café, torradas ou mesmo o popular pastel de nata. Mais tarde, em Agosto, a sua bifana também não foi consensual.

Segundo o comunicado sobre esta nova leva de aventuras, as receitas de Gordon Ramsay são inspiradas nos ingredientes que apanha, nos pratos que prova ou nas pessoas que conhece nas diferentes regiões que visita. Em Portugal, vamos poder vê-lo dentro de água à procura dos melhores crustáceos, a conhecer vinhas com características únicas no planeta e até mesmo a tentar superar o chef Kiko Martins, num manjar a ser servido ao presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro.

Além de Portugal, nesta nova temporada o britânico também explorou a Croácia, a Islândia, o México, o Porto Rico, o Texas, o Maine e as Montanhas Great Smoky, nos Estados Unidos. Em cada destino, Gordon Ramsay apoia-se em peritos locais para ficar a conhecer a história dos sítios e os seus produtos, reproduzindo depois receitas inspiradas pela viagem.

