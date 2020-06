Escadas rolantes em Miragaia já estão em funcionamento

Quem sobe a zona de Miragaia, mais concretamente as Escadas do Monte dos Judeus, tem agora uma ajuda extra. As ligações mecanizadas, que visam atenuar o trajecto feito a pé entre a cota alta e a cota baixa da cidade, já se encontram em pleno funcionamento e a servir a população local.

A intervenção tinha o objectivo de auxiliar a população envelhecida. Segundo o portal municipal, "os moradores locais assumem-se satisfeitos, pois a dificuldade existente ao percorrer a pé esta subida íngreme já não constitui um problema". A obra pretendia resolver "a ausência de ligação entre Miragaia e a Cordoaria, facilitando o acesso da população que vive nesta zona ao Hospital de Santo António e a outros equipamentos existentes na cota alta".

As escadas rolantes estão em funcionamento diariamente, entre as 08.00 e as 21.00, e acompanham as escadas já existentes. A intervenção consistiu ainda na introdução de novas rampas de acesso e na recuperação de pavimento e estruturas pré-existentes.

A empreitada "Percursos Pedonais Ligações Mecanizadas - Miragaia" é o resultado de um projecto que teve por base um estudo que identificou mais dois pontos possíveis de ligação de cotas, nomeadamente no Jardim das Virtudes e nos Jardins do Palácio de Cristal. Estes serão os próximos locais a ser intervencionados e a dispor também de apoios mecanizados.

