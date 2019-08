Escape Game Week: uma semana com descontos em vários escape rooms do país

Entre 26 de Agosto e 1 de Setembro junte o seu grupo de amigos e aproveite a Escape Game Week, uma semana com descontos, dos 10% aos 50%, em vários escapes rooms da cidade.

Onze escape rooms aderiram à iniciativa, entre eles o Occultus Room Escape, o Breakout Porto, o Escape Challenge, o CountDown Escape, o Escape4Real, o Let Me Out, o Mission to Escape e o No Way Out. Além destes, estão também disponíveis as salas temáticas de Stranger Things, da White Rabbit, com 15% de desconto, ou sala Guerra dos Tronos, da Game Over, com 10%. Já o Virtuplay Porto, um escape room com realidade virtual, terá uma promoção de 50%.

Se quiser usufruir dos descontos deverá usar o código Escapegameweek2019 quando fizer a reserva. A iniciativa irá acontecer noutras cidades do país, somando um total de 41 escape rooms. Será que consegue escapar?

+ Seis escape rooms no Porto para conhecer

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.