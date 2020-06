Espaço Porto Cruz, em Gaia, reabre com novidades

Depois das renovações iniciadas em Fevereiro, o Espaço Porto Cruz, em Vila Nova de Gaia, reabriu com muitas novidades.

A começar pelo restaurante DeCastro, que tem agora uma sala privada e panorâmica com capacidade para, actualmente, dez pessoas. Além disso, neste período, os chefs Miguel Castro e Silva e José Miguel Guedes desenvolveram uma nova carta, comum ao terraço (com uma incrível vista para a zona ribeirinha), com opções como a codorniz de escabeche, as lulas grelhadas com molho de manteiga ou a feijoada de polvo. Para take-away e delivery, foi lançado o DeCastro em Casa, com um menu de petiscos (47€/duas pessoas) e outro de prova (57€/duas pessoas), com vinhos incluídos.

Outras das novidades são a esplanada da loja, que irá abrir em meados de Julho, e a reabertura da Gelataria Porto Cruz.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time In Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story