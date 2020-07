Esporão no Porto lança serviço de take-away

Empada de rabo de boi do Esporão no Porto

O Esporão no Porto, na Rua do Almada, já está de portas abertas, mas lançou agora um serviço de take-away com um "menu exclusivo inspirado na cozinha tradicional", lê-se em comunicado.

Empada de rabo de boi (6,50€), escabeche de coelho (5€) e moelas de pato guisadas em tomate (5,50€) são alguns dos pratos que pode pedir para começar. Para principais, atire-se ao bacalhau na brasa com migas de tomate e puré de pimentos (17€) ou à presa de porco preto com batata assada e puré de aipo (16€).

Além disto, pode ainda levar para casa o pão de fermentação natural da Masseira, a broa de Avintes, os queijos da Queijaria do Almada e vários enchidos, mas também azeites, vinhos e cervejas do Esporão para harmonizar com o repasto. As encomendas do take-away poderão ser feitas através do 22 019 0153 de terça-feira a sábado.

