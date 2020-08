Esposende recupera casas milenares do Castro de S. Lourenço

O Castro de S. Lourenço, localizado no Monte de S. Lourenço, em Esposende, é um povoado fortificado, onde foram encontrados vestígios que recuam ao séc. IV a.C. As escavações arqueológicas mostraram a existência de núcleos habitacionais com casas que terão sido construídas desde o século II a.C., que estão agora a ser recuperadas pela Câmara Municipal de Esposende.

Além da reconstrução de cinco habitações, pertencentes a dois núcleos habitacionais, a intervenção contempla a reconstituição dos telhados das casas castrejas. Os edifícios foram reconstruídos maioritariamente com a pedra das campanhas de escavação, obedecendo ao desenho dos seus alicerces, recuperados nas intervenções arqueológicas.

Para além da sua história, o Monte de S. Lourenço é também um local de beleza paisagística, com vista para o oceano. Inclui uma área de merendas, um circuito pedonal, estacionamento, instalações sanitárias e uma área florestal com espécies autóctones. Pode ainda visitar gratuitamente o Centro Interpretativo de S. Lourenço de segunda a sexta das 10.00-13.00 e 14.00-18.00 e aos fins-de-semana e feriados, entre as 14.00 e as 18.00.

