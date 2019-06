Está a chegar o São João à la Time Out

Marque já na agenda o dia 21 de Junho porque o melhor arraial está de volta à cidade do Porto, e os bilhetes já estão à venda.

Nos finais de Junho, o santo mais popular do Porto transforma a cidade num imenso arraial enquanto assiste, deliciado, à martelada dos foliões e ao sacrifício de milhares de sardinhas. Os grelhadores estão a aquecer, as cervejas estão a arrefecer e é tempo de receber a festa de braços abertos e pernas fortes. E ela começa aqui, no arraial de São João da Time Out, que marca a abertura do grande fim-de-semana festivo da cidade.

A receita será a mesma de há um ano: baile armado noite fora e a melhor comida e bebida de uma selecção de street food a condizer com a época e escolhida a dedo pela Time Out. Os bilhetes custam 20€ e incluem não só a entrada no evento como tudo o que conseguir comer e beber durante a noite. A nossa sugestão? Vá de estômago vazio, porque é certo que comida não lhe vai faltar.

Sexta-feira , 21 de Junho, no Soundwich - Parque da Cidade (Av. do Parque 595, 4100-376, Porto).