Está a nascer uma nova horta comunitária em Paranhos

Já arrancaram as obras para a nova horta municipal de Paranhos, que deverá abrir em Março com 32 talhões. As inscrições estão a decorrer.

Num terreno baldio na Rua do Arquitecto Lobão Vital, junto à horta da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, começa a ganhar vida a nova horta comunitária do Porto.

Os trabalhos devem demorar cerca de um mês, para adaptar o terreno ao cultivo em modo biológico dos mais diversos produtos hortícolas. Descubra aqui como pode inscrever-se para a nova horta urbana de Paranhos, que vai disponibilizar 32 talhões.

Actualmente, a rede de hortas da cidade do Porto conta com 144 talhões municipais, para uma área cultivada de aproximadamente 4500 metros quadrados, a que se somam mais 270 talhões de instituições privadas, segundo dados do portal municipal. Este ano, o município pretende alargar a rede de hortas através da ampliação da Horta da Oliveira, em Campanhã, que passará a disponibilizar 17 novos talhões, somando aos 80 existentes.

As hortas urbanas têm vindo a gerar o crescente interesse da população. São espaços potenciadores da promoção da educação ambiental e de uma alimentação saudável, mas são também espaços de convívio espontâneo, de forma a cultivar amizades e ocupar os tempos livres.

