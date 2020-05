Em Maio, há muitos motivos para olhar para o céu. As noites vão ser mais brilhantes. Se as nuvens não se meterem no caminho, aproveite para ver as estrelas, planetas e a Super Lua Cheia.

Hoje, dia 7 de Maio, não perca a última Super Lua do ano. Ela parecerá maior do que o habitual, mas é apenas uma ilusão de óptica. A órbita vai estar mais perto da Terra e ao mesmo tempo está em fase de lua cheia, daí a ocorrência deste fenómeno. A melhor altura para ser observada no Porto será por volta das 20.53, segundo o Observatório Astronómico de Lisboa.

Todos os planetas visíveis a olho nu podem ser observados no céu nocturno de Maio. Mercúrio poderá ser visto ao anoitecer a partir do dia 10 na constelação de Touro, na direcção Noroeste. Vénus também será visível ao anoitecer na constelação de Touro e Marte na constelação de Capricórnio, durante a madrugada. Júpiter será visível durante a madrugada na constelação de Sagitário, e Saturno na constelação de Capricórnio, ambos na direcção Sudeste.

No dia 14, a Lua atinge o quarto minguante. Nesse mesmo dia, antes do nascer do Sol, haverá uma linha recta de objectos do sistema solar no céu, a começar na Lua, passando por Júpiter, Saturno e terminando em Marte.

