Está-se Bem em Casa tem menus em vácuo para o Dia dos Namorados

Com a pandemia, a taberna Está-se Bem decidiu reinventar-se – mudou de nome para Está-se Bem em Casa e começou a fazer entregas ao domicílio. Mais recentemente, para assinalar o Dia dos Namorados, criou dois menus em vácuo pensados para serem partilhados por casais.

Todos os pratos são pré-cozinhados e embalados a vácuo, só precisa de os aquecer antes de os pôr na mesa. A primeira proposta de menu, a 58€ para duas pessoas, inclui mini empadas de legumes, sopa de peixe e marisco e, como prato principal, rosbife com batatinha assada no forno e grelos salteados.

Já a segunda, a 69€ para duas pessoas, consiste também em mini empadas de legumes, sopa de tomate e, como prato principal, arroz de marisco. Quanto à sobremesa, essa é comum para ambos os menus: queijo Monte da Vinha e mousse ou vulcão de chocolate, acompanhado de morangos.

© Eduardo Almeida Caixa de Dia dos Namorados Está-se Bem em Casa

Como se trata de comida conservada, as encomendas podem ser feitas quando quiser. Chegarão a sua casa entre os dias 12 e 14 de Fevereiro e todas incluem uma garrafa de vinho de oferta. Todas as entregas para os concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Maia são gratuitas. Para outros locais, as entregas implicam custos. Pode fazer a sua reserva por telefone (91 320 0010), email (emcasa@estasebem.com) ou através das redes sociais.

