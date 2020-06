Estádio de Gaia vai ter concertos ao ar livre nas noites de Verão

Entre 10 de Julho e 1 de Agosto, Vila Nova de Gaia vai receber concertos ao ar livre nas noites de Verão. O Estádio Municipal da Lavandeira, localizado em Oliveira do Douro, vai ser o palco de actuações de José Cid (10 de Julho), Carolina Deslandes (11 de Julho), Ana Moura (17 de Julho), Pedro Abrunhosa (18 de Julho), Miguel Araújo (24 de Julho), Xutos e Pontapés (25 de Julho), Herman José (31 de Julho) e Mariza (1 de Agosto).

O evento “Noites de Verão em Gaia” foi pensado de acordo com o cumprimento de todas as normas da Direcção-Geral de Saúde. O estádio será delimitado, os lugares serão previamente identificados por cadeiras e respectivas marcações, cumprindo um distanciamento mínimo de 1,5 metros entre espectadores. A entrada e a saída do público terão circuitos próprios e haverá sinalização e marcas físicas no chão para que não existam filas e se cumpram dois metros entre as pessoas.

As portas abrem às 20.30 e os concertos têm início às 22.00. Os bilhetes custam 10€ por espectáculo e vão estar à venda no Ticketline.

