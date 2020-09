Este ano há Lua Azul no Dia das Bruxas: a próxima só daqui a 19 anos

A Lua orbita a Terra a cada 29,5 dias e o calendário mensal dura 30 ou 31 dias, por isso, de vez em quando, mais ou menos a cada dois anos e meio, há 13 luas cheias num ano, em vez das habituais 12. E é precisamente à “lua extra” que se dá o nome de Lua Azul. Este ano, o fenómeno astronómico ocorre a 31 de Outubro, no Dia das Bruxas ou véspera do Dia de Todos os Santos, depois de uma primeira lua cheia absolutamente normal, no dia 1.

“Uma lua azul não é de tonalidade azul. Na verdade, não parece diferente de qualquer outra lua cheia. Mas é especial porque é a lua 'extra' numa estação com quatro luas cheias”, lê-se no site da NASA, que explica ainda que, desde 1940, o termo “lua azul” é usado para referir a segunda lua cheia de um determinado mês, um fenómeno astronómico que só acontece a cada dois anos e meio.

Muito mais raro que uma Lua Azul é uma Lua Azul no Dia das Bruxas: a lua cheia no Halloween acontece aproximadamente uma vez a cada 19 anos. E sim, se ainda tem dúvidas, uma lua cheia no dia 31 de Outubro é sempre uma Lua Azul, por causa do ciclo lunar de 29,5 dias. Mas o fenómeno só se voltará a repetir, segundo os astrónomos, em 2039, 2058, 2077 e 2096 (repare no intervalo de tempo: 19 anos).

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal