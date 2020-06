Este ano, o Solstício de Verão de Stonehenge acontece online

O Solstício de Verão será transmitido em directo do Stonehenge, na manhã de 21 de Junho.

Muitos dos grandes eventos de 2020 foram cancelados. Eurovisão, Pride, maratonas e eventos desportivos em todo o mundo, grandes festivais de arte e de música viram-se obrigados a cancelar ou adiar os planos para o próximo ano.

Mas os eventos naturais continuam a acontecer e não há pandemia que os pare. Mesmo confinados, nos últimos meses conseguimos olhar para o céu para observar superluas, chuvas de meteoros e até satélites estranhos.

Agora, nem precisa de sair para a varanda para assistir ao próximo grande evento. Em Junho, o Solstício de Verão em Stonehenge vai ser transmitido ao vivo online.

Habitualmente, este evento atrai milhares de pessoas às antigas pedras na planície de Salisbury, no Reino Unido. Druidas e pagãos reúnem-se todos os anos para ver o sol nascer atrás da Pedra do Calcanhar, antes dos raios de sol atingirem o centro do círculo.

Este ano, as celebrações foram canceladas e é pedido que não visitem Stonehenge. "Consultámos se poderíamos prosseguir com segurança e gostaríamos muito de realizar o evento como de costume, mas, infelizmente, sentimos que não temos outra escolha a não ser cancelar", disse Nichola Tasker, directora do Stonehenge. "Esperamos que esta transmissão ao vivo ofereça uma alternativa para todos os que estão perto ou distantes se conectarem com este lugar espiritual numa época tão especial do ano, e esperamos receber todos de volta no próximo ano".

Assista ao nascer do sol do Solstício de Verão nas redes sociais do English Heritage, na manhã de 21 de Junho.

