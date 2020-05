Este mês há masterclasses de Vinho do Porto Churchill's

Há duas masterclasses virtuais com vinho do Porto

Depois das "Conversas Virtuais com Enólogos", em Abril, a Churchill's lança, este mês, duas masterclasses virtuais de vinho do Porto conduzidas por Johnny Graham, fundador e principal enólogo da casa.

A primeira prova está agendada para quinta-feira, dia 14 de Maio. Serão discutidas "novas formas de desfrutar vinhos do Porto" e partilhadas "sugestões de cocktails de bartenders em todo o mundo", conforme se lê em comunicado de imprensa.

No dia 21, Johnny Graham junta-se a Ricardo Pinto Nunes numa masterclass sobre vinhos do Porto vintage, onde serão provados, entre outros, o Churchill's Vintage Port 1994 e o Churchill's Vintage Port 2014.

As provas, que vão ser transmitidas em directo no Instagram da Churchill's às 20.00, podem ser acompanhadas pelos seguidores. Basta, para isso, que comprem os conjuntos de prova, com envios gratuitos para Portugal, na loja online.

