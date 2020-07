Este mês há oficinas de upcycling gratuitas aos sábados no Bonfim

Atravessamos um período de desaceleração forçada pela pandemia que, embora condicione a vida como a conhecemos, pode dar-nos espaço para reflectir sobre o caminho que temos vindo a traçar enquanto sociedade e retirar algumas lições para o futuro. A Once Upon A Time — Upcycling Social Store vai contribuir para esta demanda com um conjunto de oficinas de upcycling gratuitas. Acontecem todos os sábados de Julho, das 15.00 às 17.00, no seu espaço no Bonfim, no número 111 da Rua do Heroísmo.

A loja e oficina, que se caracteriza como “um espaço de transformação pessoal e social que usa a reciclagem e o upcycling de materiais como motor de mudança”, vai ensinar os participantes a criar peças únicas com nova função e design a partir de objectos em fim de vida, reaproveitando materiais e recursos e acrescendo ao valor que tinham anteriormente.

Ao mesmo tempo que se divertem a transformar o novo em velho, miúdos e graúdos podem aprender mais sobre conceitos como sustentabilidade, minimalismo, economia circular e, assim, desenvolver uma maior consciência ambiental.

Objectos de decoração, móveis, brinquedos e acessórios de moda são algumas das possibilidades infinitas do mundo do upcycling. Para mergulhar nele, basta fazer a inscrição pessoalmente na loja ou através de e-mail para onceuponatime.atnp@gmail.com. A participação é gratuita, mas os lugares são limitados, por isso o melhor é apressar-se.

