Este restaurante no meio da floresta é perfeito para refeições com distanciamento social

O novo restaurante Nowhere, na Suécia, tem seis mesas, cada uma isolada no meio da natureza.

Os restaurantes e cafés por todo o mundo estão a fazer o melhor possível para se adaptarem a estes novos tempos – mas se não lhe agrada jantar por entre divisórias de plástico e ter de seguir um labirinto de setas no chão para chegar à sua mesa, saiba que há alternativas mais agradáveis por aí.

Em vez de tentar tornar um espaço existente seguro, os enólogos não-alcoólicos suecos Oddbird decidiram lançar um novo conceito: jantar ao ar livre, apenas com a natureza em volta para lhe fazer companhia.

O projecto chama-se Nowhere, vai ser inaugurado em Agosto e fica na reserva natural Häringe-Hammersta, na Suécia, a cerca de 45 minutos de carro de Estocolmo. Consiste em seis mesas colocadas em diferentes cenários naturais (e quase totalmente isoladas), desde a beira da água até ao meio de uma floresta.

Os pratos chegam-lhe à mesa pelas mãos dos chefs do restaurante pop-up Garba, e as mesas, e respectiva decoração, foram projectadas por uma dupla dinamarquesa de design de interiores, The Norrmans.

Se os restaurantes lotados são coisa do passado e o distanciamento social nas cidades não é fácil de cumprir, esta pode ser a solução ideal. Guardem um lugar para nós.

