Este sábado há Rally de Portugal na Foz

O Porto volta a receber, já este sábado, 21, mais uma etapa do Rally de Portugal que acontece um pouco por todo o norte e centro do país, entre 19 e 22 de Maio. Nesta 55ª edição da prova, integrada no calendário do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), a Invicta vai ser palco de uma classificativa-espectáculo na Foz do Douro, ou seja, uma etapa especial cronometrada de 3,3 quilómetros que acontece às 19.00.

Além desta prova, pelos arruamentos em torno do Forte de S. João Batista, na Foz, o programa da Porto Super Special Stage, conta ainda com uma prova de Clássicos Desportivos, pelas 16.00. Os bilhetes já estão à venda (25€, preço geral) e ao longo do percurso haverá bancadas, todas com visibilidade para ecrãs gigantes, acesso a casas de banho e a pontos de venda de restauração e bebidas, garante a organização.

Este ano, comemoram-se os 50 anos do Campeonato do Mundo FIA de Ralis, por isso, a assinalar a efeméride, um conjunto de automóveis históricos vão estar em exibição, com entrada livre, no Parque de Assistência, na Exponor, para que os fãs os possam admirar. Muitos deles vão fazer demonstrações nas super especiais que acontecem ao longo dos quatro dias do rali, por Coimbra, Lousada, Porto/Foz e Fafe.

