Este sábado há um pop up no Mito com sandes e cerveja OPO74

A amizade de Pedro Braga, chef do Mito, e Diogo Abreu, da OPO74, consolidou-se com muita cerveja e sandes à mistura. Por isso, no sábado 9, entre as 12.30 e as 18.00, vão ser anfitriões de um pop up, no Mito, com quatro combos irresistíveis para take-away.

A combo Tasca inclui um molete com ovas curadas em citrinos, cebola nova avinagrada, acelga e mayo de laranja e harissa e uma mini OPO74 Common People (7,50€); a combo Banh Mi tem uma baguete com portobello em soja, pickles vietnamitas, mayo de sriracha, coentros e hortelã e uma OPO74 Giroscope (10€); a BBQ junta um brioche caseiro com língua grelhada, molho BBQ e salada de alfaces com chimichurri de cebolete e citrinos e uma OPO74 Red Mosquito (11€).

Se não conseguir escolher, opte pelo combo Street Fighter, com uma sandes da combo Tasca e meia da Banh Mi e da BBQ. Neste caso, como as três cervejas estão incluídas, o menu sai a 25€. Para garantir o seu menu, o melhor que tem a fazer é reservá-lo com antecedência.



+ Leia aqui a edição desta semana da Time In Portugal

+ Restaurantes do Porto com entregas ou take-away

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.

Share the story