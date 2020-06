Este sábado há workshops de estamparia manual em tecido

Os cuidados serão redobrados, os sorrisos estarão por detrás de uma máscara e o número de participantes será mais limitado, mas vão regressar os workshops presenciais do Atelier Karaka, um estúdio criativo do Porto especializado em técnicas artesanais de estamparia manual em tecido, desenho de padrões e ilustração.

Os workshops vão ter lugar no dia 20 de Junho, no Atelier de Costura Portuense, e destinam-se ao público em geral, dispensando experiência prévia. São dois workshops de estamparia manual em tecido, mas com métodos diferentes. O primeiro, entre as 09.30-13.30, é de estamparia de padrão com rapport em stencil (45€). Além das bases da estamparia manual em tecido, como a escolha dos tecidos e das tintas, poderá aprender a desenvolver um padrão a duas cores com rapport (“sem emendas”), a partir de técnicas manuais. O segundo workshop, entre as 14.30-19.00, é para aprender a estampar com carimbos de borracha (60€). Cada participante vai conceber dois carimbos para sobreposição de duas cores, um explorando a linha e outro o preenchimento.



Todos os materiais estão incluídos, inclusive os que serão usados no projecto individual que cada participante levará para casa. É obrigatório o uso de máscara ao longo de todo o evento e não haverá partilha de materiais. O número máximo é de quatro participantes em cada sessão, respeitando os conselhos da DGS. Para mais informação e inscrições, contacte o email hello@atelierkaraka.com.

