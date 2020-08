Este sábado há yoga e um pequeno-almoço vegan na Boavista

A Baumhaus, uma casa burguesa do século XIX com nove apartamentos, na Boavista, tem um programa especial planeado para a manhã deste sábado.

Para as 09.00 está agendada uma aula de yoga (os participantes devem chegar pelas 08.45) no jardim, seguida de um pequeno-almoço totalmente vegan e sazonal. Pudim de chia com frutas, granola caseira, pão de fermentação natural e manteiga vegana são alguns dos itens disponíveis no menu.

O evento tem um custo de 25€ e as reservas devem ser feitas até esta quinta-feira, dia 13 de Agosto, através do 91 880 2348.

