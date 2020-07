Este Verão há piqueniques e almoços panorâmicos na Quinta da Aveleda

As portas da Quinta da Aveleda, em Penafiel, abriram-se este mês para promover as Manhãs Saudáveis, programa que se estende também a Agosto, com várias aulas ao ar livre. Mas as novidades não ficam por aí.

Piqueniques, almoços panorâmicos, oficinas de pão e workshops de pintura com vinho são outras das actividades programadas para os próximos tempos.

Se quiser juntar a família e os amigos à volta de um cesto no jardim – o clássico custa 35€ para duas pessoas, o gourmet fica a 48€, o premium a 70€ e todos incluem vinhos e queijos da quinta –, pode fazê-lo todos os dias entre as 12.00 e as 14.30, para um máximo de 15 pessoas.

Caso prefira comer um petisco confeccionado pelas cozinheiras da quinta, harmonizado com três vinhos, numa varanda com vista para as vinhas, opte pelo almoço panorâmico (70€/duas pessoas), disponível no mesmo horário dos piqueniques. Ah! E pode complementar a actividade com a oferta de uma visita guiada à propriedade e aos jardins românticos.

